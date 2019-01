Autos kolliderten in Lienz: 72-Jährige wurde verletzt

Lienz – An einer Kreuzung in Lienz kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Eine 63-Jährige fuhr mit ihrem Wagen auf der Bürgeraustraße und wollte an der Kreuzung mit der Schillerstraße links abbiegen. In dem Moment kam eine 72-Jährige von der Julius-Durst-Straße und durchfuhr den Kreuzungsbereich.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Die 72-Jährige zog sich Rückenverletzungen unbestimmten Grades zu. Sie begab sich selbst ins Krankenhaus Lienz. Die 63-Jährige und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Beide Autos wurden erheblich beschädigt. (TT.com)