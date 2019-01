Lkw fing Feuer: Arlbergtunnel musste komplett gesperrt werden

Langen am Arlberg – Kurz vor 14 Uhr wurde am Dienstag der Arlbergtunnel in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Grund dafür war der Brand eines Autotransporters etwa 500 Meter vor dem Westportal auf Vorarlberger Seite. Verletzt wurde niemand, alle Verkehrsteilnehmer – einschließlich des Lkw-Lenkers – konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Gegen 14.30 Uhr konnten die Feuerwehren nach einem Großeinsatz im Tunnel „Brand aus“ vermelden. Experten der ASFINAG stellten bei einer anschließenden Inspektion keinerlei Schäden im Tunnel fest. Bis zur geplanten Verkehrsfreigabe um 16.30 Uhr erfolgten noch Reinigungsarbeiten. Für Pkw bestand in der Zwischenzeit eine Umleitung über den Arlbergpass – Lkw mussten die Dauer der Sperre abwarten.

Der Brand ging offenbar von einem Reifen des Autotransporters aus. - ZOOM.TIROL

ASFINAG-Geschäftsführer Stefan Siegele bedankte sich bei den Einsatzkräften und zeigte sich nach dem Großeinsatz erleichtert: „Der Vorfall hat gezeigt, dass sämtliche Sicherheitseinrichtungen des Tunnels zu 100 Prozent funktioniert haben. Das gilt in erster Linie für die automatische Hochdrucksprühnebelanlage, die eine zu große Hitzeentwicklung verhindert hat.“ (TT.com)