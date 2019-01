Skischüler (15) bei Absturz in Bachbett im Zillertal schwer verletzt

Schwendau – Ein schwerer Skiunfall hat sich am Donnerstag im Skigebiet Horberg im Gemeindegebiet von Schwendau ereignet. Gegen 11.45 Uhr fuhr das 15-jährige Mitglied einer Skischulgruppe aus Großbritannien auf der blauen Piste Nr. 14 talwärts. Unmittelbar neben der Talstation des Schleppliftes „Mittertrett“ fuhr der Jugendliche aus bisher unbekannter Ursache über den mit einem Seil abgesicherten und einem Warnschild gekennzeichneten Pistenrand hinaus.

Der 15-Jährige stürzte daraufhin in ein etwa vier Meter tiefer gelegenes Bachbett und verletzte sich schwer. Die Pistenrettung musste mit einer Leiter in das Bachbett absteigen um Erste Hilfe zu leisten. Mittels Tau wurde der Verunfallte anschließend von der Crew des Notarzthubschraubers geborgen und ins Krankenhaus Schwaz geflogen. Nachdem sich der Zustand des Jugendlichen jedoch verschlechterte, musste er in die Universitätsklinik Innsbruck überstellt werden. (TT.com)