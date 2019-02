39-Jährige bei Unfall in Strass vor Brettfalltunnel gestorben

Strass im Zillertal – Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Freitag in Strass ein Todesopfer gefordert. Ein 44-jähriger Rumäne war am Nachmittag in Richtung Wiesing unterwegs. Kurz vor dem Nordportal des Brettfalltunnels geriet er gegen 16 Uhr auf die Gegenfahrbahn. Warum, ist noch unklar. Er prallte frontal in das Auto einer entgegenkommenden 36-jährigen Zillertalerin.

Im Auto des Rumänen fuhren drei weitere Familienmitglieder und eine Bekannte mit. Die 39-Jährige, die auf der Rückbank gesessen hatte, wurde so schwer verletzt, dass sie vor Ort reanimiert werden musste. Sie erlag jedoch im Krankenhaus Schwaz ihren Verletzungen.

Auch die beiden Fahrer wurden schwer verletzt. Die 38-jährige Beifahrerin des Rumänen trug ebenfalls Verletzungen davon, ebenso wie die 13-jährige Tochter des Unfalllenkers. Sein achtjähriger Sohn blieb unverletzt. (TT.com)