Unfall in Kals: 21-Jähriger geriet mit Auto auf Gegenfahrbahn

Kals – Am Freitagnachmittag sind in Kals zwei Autos aufeinandergeprallt. Gegen 16.45 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Auto auf der Kalser Straße von der Fraktion Großdorf talwärts fahrend unterwegs. Der Ungar geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte in das Auto eines entgegenkommenden 37-jährigen Lienzer. Die beiden Lenker und zwei Insassen des Ungarn (eine 18-jährige Frau und ein 21-jähriger Mann) wurden verletzt. Wie schwer, ist noch unklar. Sie wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Lienz gebracht. (TT.com)