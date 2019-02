Busfahrer übersah in Brixlegg Auto: Fahrer verletzt

Brixlegg – Einen Verletzten forderte ein Zusammenstoß in Brixlegg am frühen Freitagabend. Gegen 19 Uhr war ein 33-Jähriger mit seinem Auto auf der B 171 in östliche Richtung unterwegs. Gleichzeitig lenkte ein 46-Jähriger einen Linienbus vom Bahnhof Brixlegg in Richtung B 171. Fahrgäste waren nicht an Bord, es handelte sich um eine Leerfahrt. Als der Fahrer die B 171 queren wollte, übersah er den von rechts ankommenden Wagen des Einheimischen und streifte ihn seitlich. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto um 90 Grad gedreht und kam einige Meter weiter am rechten Straßenbankett zum stehen.

Der 33-Jährige zog sich Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Der Lenker des Linienbusses blieb unverletzt. (TT.com)