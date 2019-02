Mit Teleskopleiter in Oberleitung: Tödlicher Stromunfall in Hall

Hall in Tirol – Zu einem tödlichen Stromunfall kam es am Samstagvormittag beim AGM-Markt in der Schlögelstraße in Hall. Eine Person war dort gegen 9 Uhr mit Plakatierungsarbeiten beschäftigt, als sie mit der Teleskopleiter in die Oberleitung geriet. Noch an der Unfallstelle verstarb die Person. Genauere Angaben zu dem Unfallopfer konnte die Polizei gegenüber TT.com zunächst nicht machen. (TT.com)