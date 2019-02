Brennende Müllcontainer in Pradl verursachten erheblichen Schaden

Die Berufsfeuerwehr Innsbruck wurde am Samstagabend zu einem Brand in den Innsbrucker Stadtteil Pradl gerufen. In einem versperrten frei stehenden Müllhaus waren zwei große Müllcontainer (660 Liter) aus unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen.

Zwei weitere große Container und eine Mülltonne (240 Liter) konnten aus dem Müllhaus ins Freie gebracht werden. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck löschte den Brand unter Einsatz von schwerem Atemschutz. Die zwei großen Container wurden völlig zerstört, die drei ins Freie gebrachten Container sind durch die Hitze teilweise geschmolzen. Am betonierten Müllhaus entstand erheblicher Schaden. Verletzt wurde niemand. (TT.com)