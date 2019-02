Zwei Verletzte bei Pkw-Kollision auf der Seefelder Straße

Seefeld – Zwei Verletzte forderte am Samstag ein Verkehrsunfall auf der Seefelder Straße im Bezirk Innsbruck-Land. Ein 86-jähriger Autofahrer aus Deutschland bog gegen 12.30 Uhr von der Leutascher Straße (L14) in die Seefelder Straße ein. Zeitgleich war ein 63-jähriger Deutscher mit seinem Pkw auf der Bundesstraße in Richtung Inntal unterwegs.

Im Kreuzungsbereich „Seefeld-Süd“ kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 63-Jährige und seine 66-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen gebracht. Der 86-Jährige blieb unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. (TT.com)