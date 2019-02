Neustift im Stubaital – Bei Holzarbeiten in seiner privaten Werkstatt in Neustift im Stubaital geriet am Samstag ein 37-Jähriger mit der linken Hand in eine elektrische Fräsmaschine.

Der Stubaier zog sich schwere Schnittverletzungen an den Fingern zu und wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert. (TT.com)