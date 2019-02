Autofahrer und zwei Pferde starben auf Schweizer Autobahn

Bei einem Unfall auf der Autobahn nahe Zürich in der Schweiz sind am Sonntag ein Autofahrer und zwei Pferde ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, war der 53-Jährige auf der Autobahn 3 am frühen Morgen unterwegs, als bei Schneefall und Dunkelheit zwei Pferde auf der Fahrbahn auftauchten.

Der 53-Jährige erfasste mit seinem Wagen beide Tiere. Der Autofahrer starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Auch die Pferde erlagen ihren Verletzungen. In unmittelbarer Nähe des Unfallorts gebe es mehrere Bauernhöfe, die auch Pferde hielten, so die Polizei. (dpa)