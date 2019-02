Auffahrunfall in Innsbruck: 34-Jähriger schwer verletzt

Innsbruck – Am Montagvormittag ereignete sich im Stadtteil Rossau ein schwerer Auffahrunfall.

Gegen 11.40 Uhr fuhr ein 34-jähriger Tiroler mit seinem Pkw auf dem Archenweg in Richtung Norden. Hinter ihm fuhr ein 40-jähriger Tiroler mit einem Lkw in die selbe Richtung. Als der 34-Jährige sein Auto verkehrsbedingt anhalten musste, prallte der 40-Jährige aus derzeit unbekannter Ursache mit dem Lkw in das Heck des Autos.

Der 34-Jährige erlitt durch den Aufprall Verletzungen unbestimmten Grades. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)