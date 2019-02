Kleinflugzeug stürzte in Wolfgangsee: Pilot gerettet

St. Wolfgang – An der Landesgrenze zwischen Salzburg und Oberösterreich ist am Montagnachmittag ein Kleinflugzeug in den Wolfgangsee gestürzt. Der Pilot, ein 44-jähriger Kunstflieger, wurde von der Wasserrettung geborgen, wie diese in einer ersten Mitteilung berichtete. Er dürfte den Absturz unbeschadet oder nur leicht verletzt überstanden haben.

Ersten Informationen des Landesfeuerwehrkommandos Salzburg ist es im Zuge einer Flugshow zu dem Unfall gekommen. In einem Video auf Facebook ist zu sehen, wie der Pilot eine Linkskurve dicht über dem See fliegt, schließlich noch tiefer geht und mit der linken Tragfläche ins Wasser taucht. Er versuchte wieder in die Luft zu kommen, schaffte das aber nicht.

Der Pilot wurde aus dem Flieger gerettet. Laut Polizei Bad Ischl wurde er zur Abklärung ins Spital gebracht. Das Flugzeug, das beinahe im See versunken wäre, wurde ebenfalls aus dem Wasser gezogen. Zu einer gröberen Wasserverschmutzung durch Treibstoff sei es nicht gekommen.

Der Wolfgangsee ist eine beliebte Location für Kunst- und Wasserflugzeugpiloten. 2006 ist es bereits einmal zu einem ähnlichen Unfall gekommen. Damals wurde der Pilot allerdings schwer verletzt. Eine Doppeldeckermaschine war bei einer Kunstflugvorführung in den See gestürzt und zerschellt. (APA)