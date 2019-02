Lenkerin stürzte in Thiersee 30 Meter ab: Zeugen gesucht

Thiersee – Nach Zeugen eines Autounfalls am Montagvormittag in Thiersee sucht aktuell die Polizei Kufstein.

Gegen 10.30 Uhr war eine 44-Jährige auf der Thiersee-Landesstraße in Richtung Thiersee unterwegs, als ihr kurz nach der Abfahrt zum Recyclinghof Thiersee/Krückl ein Lkw entgegenkam. Dieser ragte teilweise in ihren Fahrstreifen, weswegen die Lenkerin nach rechts ausweichen musste und ins Schleudern geriet. Daraufhin geriet die in Kufstein lebende Thailänderin rückwärts über den Straßenrand hinaus und stürzte rund 30 Meter über die Böschung ab, wobei der Wagen noch einen Baum streifte.

Der Lkw-Fahrer verließ die Unfallstelle, ohne anzuhalten. Unbeteiligte bargen die Frau aus dem Fahrzeug und alarmierten die Rettung. Nach der Erstversorgung wurde die 44-Jährige mit Verletzungen ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls bzw. den Lkw-Lenker selbst, sich unter folgender Nummer zu melden: 059133 / 7210 (TT.com)