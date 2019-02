Pkw erfasste im Zillertal Fußgänger: 31-Jähriger schwer verletzt

Gerlos – In der Nacht auf Dienstag war ein 29-Jähriger mit seinem Auto auf der B165 in Gerlos in Richtung Zell am Ziller unterwegs. Gegen 1.10 Uhr erfasste sein Fahrzeug aus derzeit noch unbekannter Ursache einen stark alkoholisierten 31-jährigen Fußgänger. Dieser wurde schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden. (TT.com)