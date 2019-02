Niederländerin und Deutsche bei Skiunfall in Zillertal-Arena schwer verletzt

Zell am Ziller – Zwei Schwerverletzte forderte ein Skiunfall am Dienstagvormittag in der Zillertal-Arena. Eine 18-jährige Niederländerin und eine 31-jährige Deutsche waren unabhängig voneinander unterwegs, als sie um kurz vor 10 Uhr an der Kreuzung einer blauen und einer schwarzen Piste aufeinanderprallten.

Beide Skifahrerinnen erlittet schwere Verletzungen und wurden mit dem Hubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Die Niederländerin konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung schon wieder verlassen, die Deutsche hingegen musste stationär aufgenommen werden. (TT.com)