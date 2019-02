Drei schwer verletzte Skifahrer bei Unfällen im Tiroler Oberland

Reutte, Sölden – Im Außerfern und in Sölden ist es in den vergangenen zwei Tagen zu Skiunfällen gekommen, die für die Beteiligten jeweils mit Brüchen im Krankenhaus endeten. In einem Fall mit Fahrerflucht sucht die Polizei Bichlbach nach Zeugen.

Am Seiter Jöchl in Sölden brach sich am Dienstag ein Neunjähriger beim Zusammenstoß mit einem Skifahrer den Oberschenkel. Im Skigebiet Grubigstein in Lermoos erlitt ein Russe (34) bei einer Kollision einen offenen Beinbruch. Die beiden Schwerverletzten wurden jeweils mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen.

Zu einem folgenschweren Zusammenstoß kam es am Montag auch im Skigebiet Berwang. Auf der Piste Nr. 12 war eine unbekannte Skifahrerin gegen 12.30 Uhr einer Deutschen (77) über die Skier gefahren. Die 77-Jährige zog sich bei dem Sturz einen Schlüsselbeinbruch zu. Da die unbekannte Frau unvollständige Daten hinterlassen hatte und dann einfach wegfuhr, bittet die Polizei Bichlbach (Tel. 059133/7151) Zeugen, sich zu melden. (TT.com)