Einsatz am Inn bei Wörgl: Retter fischten Pkw aus dem Wasser

Wörgl – Ein Auto im Wasser des Inns entdeckten Zeugen am Samstag auf Höhe des Skater Parks bei Wörgl und verständigten die Polizei. Daraufhin wurde ein Rettungseinsatz ausgelöst: Feuerwehr und Wasserrettung Kufstein rückten sofort an, um die Bergung des Fahrzeugs in Angriff zu nehmen. Zunächst war unklar, wie das Auto ins Wasser gekommen war. Es konnte auch nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch jemand in dem Wrack befand.

Diese Sorge bestätigte sich am Nachmittag bei der Bergung zum Glück nicht. Laut einem Sprecher der Wasserrettung wurde der Pkw der Marke VW Passat mit Innsbruck-Land-Kennzeichen leer geborgen. Die Fenster des Fahrzeugs waren geöffnet, der Wagen war außerdem schon leicht bemoost. Er dürfte schon längere Zeit im Wasser gelegen haben. Über die Hintergründe ist derzeit noch nichts bekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (TT.com)