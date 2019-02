Vier Tote bei Unfall mit gepanzertem UN-Fahrzeug in Haiti

In Haiti sind bei einem Unfall mit einem gepanzerten Fahrzeug der UNO am Samstag vier Menschen ums Leben gekommen. Zeugen zufolge versagten in der Hauptstadt Port-au-Prince die Bremsen des Fahrzeugs der UN-Mission zur Unterstützung der Justiz (Minujusth). Es sei daraufhin in ein Sammeltaxi gekracht.

Nach Polizeiangaben starben vier Insassen des Sammeltaxis. Die UN-Mission erklärte, unter den neun Verletzten seien acht UN-Polizisten.

Die derzeit aus 995 Polizisten bestehende UN-Mission zur Stabilisierung des Rechtsstaats in Haiti ist seit Oktober 2017 im Einsatz. Sie folgte nach 13 Jahren auf den Blauhelmeinsatz zur Friedenssicherung (Minustah). Ihr Mandat endet im Oktober. (APA/AFP)