Auto prallte in Haiming gegen Schneepflug: 25-Jähriger verletzt

Haiming – Schwerer Unfall am Montagmorgen im Bezirk Imst: Gegen 5 Uhr in der Früh prallten im Haiminger Ortsteil Brunau ein Geländewagen und ein Schneepflug frontal zusammen. Laut Polizei dürfte der 25-jährige Autofahrer – ein in Tirol lebender Deutscher – bei den winterlichen Fahrverhältnissen auf seinem Weg taleinwärts in einer Rechtskurve ins Schleudern gekommen sein und in die Schaufel des Räumfahrzeuges gerutscht sein. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert. Der Fahrer des Schneepfluges, ein 19-jähriger Tiroler, blieb unverletzt.

Am Pkw entstand Totalschaden, auch der Schneepflug dürfte erheblichen Schaden davongetragen haben. Im Einsatz standen die Feuerwehren Sautens und Ötztal Bahnhof. Die Ötztal Straße war für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten im Unfallbereich gesperrt. (TT.com)