Kaminbrand in Sölden: Hotel musste evakuiert werden

Zu einem Einsatz in Sölden musste die Feuerwehr am Mittwochabend kurz nach 20.30 Uhr ausrücken. In einem Hotel war ein Kaminbrand ausgebrochen. Das Gebäude wurde geräumt, die Gäste derweil in einem anderen Haus untergebracht. Mittlerweile konnten sie ihre Zimmer wieder beziehen. Die Feuerwehr ist noch am Einsatzort. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. (TT.com)