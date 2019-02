Gasaustritt in Absam: Gnadenwalderstraße kurzzeitig gesperrt

Absam – Für rund 30 Minuten war am frühen Mittwochabend die Gnadenwalderstraße (L 225) auf Höhe Wiesenhof gesperrt. Grund dafür war ein Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Absam und Hall um 17.38 Uhr. In einem Wohnhaus in der Walderstraße in Absam war Flüssiggas aus einem Tank ausgetreten, schuld dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Defekt am Überdruckventil gewesen sein. Die Feuerwehr konnte den Schaden vor Ort beheben, verletzt wurde niemand. (TT.com)