Stallbrand in St. Jakob in Haus: Tiere konnten gerettet werden

St. Jakob in Haus – Ein Brand auf einem Bauernhof hielt am Donnerstagnachmittag die Feuerwehr in St. Jakob in Haus in Atem. Aus bisher ungeklärter Ursache brach in einem Stall auf dem Anwesen in Bezirk Kitzbühel ein Feuer aus, dichte Rauchschwaden waren kilometerweit zu sehen. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz, der Sachschaden dürfte enorm sein.

Entgegen erster Meldungen sind bei dem Brand keine Tiere verendet. Laut Polizei konnten acht Kühe, zwei Kälber, vier Ziegen und diverse Hühner gerettet werden. (TT.com)