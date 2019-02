Lawine verlegte Loipe in Ischgl: Entwarnung nach kurzer Suchaktion

Ischgl – Schreckmoment am Donnerstagnachmittag in Ischgl: Gegen 15 Uhr ging im Bereich der sogenannten Rossböden eine Lawine ab und verlegte eine Langlaufloipe in einem Ausmaß von 10 bis 15 Metern. Das Schneebrett hatte laut Polizei eine Höhe von etwa 1,5 Metern und es konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, dass sich Langläufer auf der Strecke befunden hatten.

Also wurde eine Suchaktion eingeleitet. Nach kurzer Zeit konnte jedoch Entwarnung gegeben werden – aufgrund von Zeugenaussagen stand rasch fest, dass sich niemand auf der Loipe befunden hatte. Die Strecke wurde für Wintersportler gesperrt. (TT.com)