Lenkerin bot Schwerverletztem (79) nach Unfall Geld und flüchtete

Innsbruck – Als eine Autofahrerin am Mittwochnachmittag in der Meinhardstraße in Innsbruck aus einer Tiefgarage fuhr, erfasste sie den Fuß eines 79-Jährigen. Der Mann stürzte daraufhin auf die Motorhaube und deutete der Lenkerin, dass sie zurückfahren soll.

Als „Wiedergutmachung“ bot die junge Frau dem Pensionisten dann 100 Euro an. Der Schwerverletzte lehnte das Angebot ab und bestand auf die Daten der Unfallverursacherin. Anstatt dieser Bitte nachzukommen ergriff die Frau die Flucht – dem 79-Jährigen gelang es aber noch, ein Foto des Autos zu machen.

Die Polizei machte eine in Tirol gemeldete Rumänin (25) als Besitzerin des Pkw mit deutschem Kennzeichen aus. (TT.com)