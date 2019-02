Regelwerk des Skisports dient beim Rodeln als Vorbild

Von Sabine Strobl

Innsbruck – Rodeln ist in Tirol ein beliebter Breitensport, doch auch Wintergäste kommen zusehends auf den Geschmack, eine Rodelpartie zu wagen. An starken Tagen zählen Rodelbahnen wie Ellmau oder die Berger Alm 2000 Abfahrten. „Rodeln boomt definitiv. Auch Touristen freuen sich rasch über ein Erfolgserlebnis“, sagt Peter Knauseder, Präsident des Tiroler Rodelverbands, der dieses Wochenende noch beim Weltcupfinale in Umhausen zugegen war. Im Verband ist mit der Beliebtheit des Rodelns auch die Sicherheitsfrage in den Fokus gerückt, denn „fast alle Rodelunfälle passieren im Freizeitbereich“.

Unfallrisiken müssen also dringend verringert werden. Knauseder sind bezüglich Sicherheit drei Punkte wichtig. Die zehn Verhaltensregeln, die mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit neu erarbeitet wurden, sollen auch bei rechtlichen Fragen als Basis dienen. Zweitens tragen gut präparierte Bahnen zur Sicherheit bei. Das Gütesiegel des Landes ist ein Schritt in diese Richtung, hier berät der Rodelverband die Bahnbetreiber.

Drittens will sich der Rodelverband abseits der Talentesuche an Tirols Schulen mehr engagieren. „Eltern müssen wissen, dass das Rodeln mit uns sicher ist.“ Bei den Schulprojekten wird auf der Wiese geübt, anschließend unternehmen Trainer mit den Schülern drei Rodelausflüge. Den Kindern werden Verhaltensregeln nähergebracht, etwa wie man mit beiden Füßen bremst oder dass man sich vor unübersichtlichen Kurven mit einem Ruf bemerkbar macht.

Generell gebessert, so Knauseder, hat sich die Moral, einen Helm zu tragen. Nicht nur bezüglich Helm habe der Skisport als Vorbild gewirkt. „Wir müssen nachziehen, damit die Verletzungen weniger werden.“ Unterschätzt werde oft die Geschwindigkeit, überschätzt das Können. „Wichtig ist auch das Schuhwerk. Man sieht immer noch Gäste, die mit Skischuhen rodeln.“ Bei den Rodeln plädiert der Verband auf Holzmodelle, die einfach zu lenken sind. „Was wir nicht gerne sehen, sind diese Plastikschüsseln.“

Der Rodelverband ist aktiv. Künftig soll auch im Rodelsport geschultes Personal in den Skischulen der Tourismusorte etabliert werden.

Unterdessen ist in diesen Tagen auch das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) mit einem Sicherheitsappell an die Öffentlichkeit getreten. In Tirol werden pro Jahr 400 Menschen nach Rodelunfällen im Krankenhaus versorgt. Damit führt Tirol mit Salzburg die Unfallstatistik an. Vergangenen Winter hat das KFV damit begonnen, Tafeln mit zehn Verhaltensregeln österreichweit auszuliefern. 100 Schilder wurden mittlerweile aufgestellt. „Ein Drittel ist nach Tirol gegangen. Hier ist man sehr an Sicherheit interessiert“, erklärt Martin Pfanner vom KFV der TT.

Die Verhaltensregeln wurden in Kooperation mit dem Rodelverband mit jenen in Deutschland, der Schweiz und Italien abgeglichen. Zudem wurden die Rodelunfälle der vergangenen zehn Jahre analysiert. So findet sich die Warnung, nicht mit dem Kopf voran zu rodeln, unter den zehn Regeln. Erwartungsgemäß sollen Rodler hintereinander am Bahnrand aufsteigen und am Abend ein Licht einschalten. Neu ist der Rat, auf den Alkoholkonsum zu achten. Das Ziel: Die Verhaltensregeln für Rodler sollen den gleichen Status erhalten wie die FIS-Pistenregeln des Internationalen Skiverbandes.

Angesichts des Unfallrisikos werden auch in der Sportabteilung des Landes neue Normen diskutiert.