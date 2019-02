Letztes Update am So, 17.02.2019 08:46

Nach Zusammenstoß zweier Pkw mit einem Verletzten Fahrzeuginsassen gesucht

Am Samstag gegen Mitternacht war es in Ried im Zillertal an einer Kreuzung zu der Kollision gekommen. Die zwei Mitfahrer eines Pkw-Lenkers verließen noch vor dem Eintreffen der Polizei die Unfallstelle.