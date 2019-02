Drei schwer Verletzte bei Unfällen auf Piste in Hochgurgl und Höfen

Höfen, Hochgurgl – Zwei Schwerverletzte auf den Tiroler Pisten am Sonntag: In Höfen stießen gegen 10.30 Uhr ein Österreicher (20) und eine Deutsche (35) zusammen. Die Frau zog sich bei dem folgenden Sturz eine schwere Gehirnerschütterung und Prellungen zu. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Reutte geflogen. Der Mann erlitt eine schwere Handverletzung. Er wurde von der Pistenrettung ins Tal gebracht und von der Rettung ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Etwas später, gegen 14.30 Uhr, kam es auch in Hochgurgl zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen zwei Wintersportlern. Dabei verletzte sich eine 19-jährige Niederländerin so schwer am Bein, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen werden musste. Der zweitbeteiligte Skifahrer blieb nach dem Unfall kurz stehen, fuhr dann jedoch weiter ohne sich auszuweisen, berichtet die Polizei. (TT.com)