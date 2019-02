40-Jähriger überschlug sich mit Auto bei Unfall in Lienz

Lienz – Auf der Kärntner Straße bei Lienz hat sich am Sonntag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Drei Männer wurden dabei verletzt. Ein 40-Jähriger war gegen 14.20 Uhr in Richtung Nußdorf-Debant unterwegs. In seinem Fahrzeug befanden sich noch drei weitere Männer (23, 28 und 29 Jahre alt). Auf der sogenannten Liebherr-Kreuzung geriet der Wagen ins Schleudern. Warum, ist noch unklar.

Das Auto geriet über den rechten Fahrbahnrand hinaus, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Lenker, der 29- und der 23-Jährige wurden verletzt. Sie wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Lienz gebracht. Das Auto wurde erheblich beschädigt. (TT.com)