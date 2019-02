Pressmaschine ging im Osttiroler Strassen in Flammen auf

Strassen – Eine Pressmaschine geriet am Montagabend gegen 18.40 Uhr in einem Holzverarbeitungsbetrieb in Strassen in Brand. Die Mitarbeiter kämpften gegen die Flammen bis die Freiwilligen Feuerwehren Strassen und Kartitsch eintrafen. Die 90 Feuerwehrleute konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde niemand. Die Maschine wurde schwer beschädigt. Die Brandursache wird noch ermittelt. (TT.com)