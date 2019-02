Arbeiter erlitt in Linzer Schacht in 15 Metern Tiefe einen Kreislaufkollaps

Linz – Ein Arbeiter hat am Montag in einem Schacht in Linz einen Kreislaufkollaps erlitten. Der 26-jährige Slowene hatte Wartungsarbeiten in 15 Metern Tiefe durchgeführt, als er erkrankte. Seine Kollegen konnten ihn nicht an die Oberfläche bringen und riefen Hilfe, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Höhenretter der Berufsfeuerwehr bargen den Mann und er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Hilfeleistung wurde laut Polizei durch Sprachbarrieren erschwert. Der Slowene komme immer nur für einzelne Arbeitseinsätze nach Österreich.