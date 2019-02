Bauarbeiter stirbt nach Absturz aus acht Metern Höhe in Vomp

Vomp – Ein tödlicher Unfall hat sich am Mittwoch auf einer Baustelle in Vomp ereignet. Ein 55-jähriger Mann aus dem Bezirk Schwaz hatte sich gegen 9.30 Uhr auf der zweiten Decke eines in Bau befindlichen Hauses befunden und eine Betonpumpe mittels Fernbedienung gesteuert.

Aus bisher unbekannter Ursache verlor er den Halt und stürzte aus etwa acht Metern Höhe auf einen Schotterboden ab. Dabei durchbrach er ein Sicherungsbrett. Das hörte der Bauherr und setzte sofort die Rettungskette in Gang.

Der 55-Jährige wurde mit schwersten Verletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen. Dort verstarb er wenig später. (TT.com)

Anmerkung: Zunächst war von einem 63-jährigen Mann die Rede. Die Polizei hat ihre Angaben korrigiert.