Ski fiel in Vorarlberg aus Halterung an Gondel und traf Achtjährige am Kopf

Bregenz – Ein achtjähriges Mädchen aus Deutschland ist im Vorarlberger Skigebiet Diedamskopf (Bregenzerwald) von einem herabfallenden Ski am Kopf getroffen worden. Das Sportgerät war aus einer Halterung an der Liftgondel herabgestürzt, informierte die Polizei. Das Kind kam mit leichten Verletzungen davon, ein Helm dürfte Schlimmeres verhindert haben.

Zu dem Unfall kam es bereits am Montag gegen 11.45 Uhr. Ein 23-jähriger Skifahrer aus Deutschland hatte in der Mittelstation eine Gondel bestiegen und seine Ski in die dafür vorgesehene Halterung im Außenbereich gestellt. Nach etwa 40 Metern Fahrt löste sich ein Ski und fiel hinunter. Er traf das Kind, das in einer Skigruppe unterwegs war, an der Wange. Weil die Achtjährige einen Helm und eine Skibrille trug, erlitt sie lediglich Prellungen, so die Polizei. (APA)