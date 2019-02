Radfahrerin in Innsbruck von Auto touchiert: Polizei sucht Lenker

Innsbruck – Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Innsbruck bittet die Polizei um Hinweise: Gegen 10.30 Uhr fuhr am Freitag eine 18-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Arzler Straße in Richtung Westen. Ein unbekannter Autofahrer fuhr zur gleichen Zeit aus der Schnellmanngasse und stieß mit seinem Fahrzeug gegen das Hinterrad der Radfahrerin. Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt. Der Pkw-Lenker hielt an, sprach kurz mit der 18-Jährigen und verließ dann die Unfallstelle – seine Daten hinterließ er nicht. Die Verkehrsinspektion Innsbruck (Tel.: 059133/7591) bittet den Lenker bzw. Zeugen des Unfalls, sich zu melden. (TT.com)