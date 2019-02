23-jähriger Lenker landete bei Unfall in Osttirol in Straßengraben

Hopfgarten – Ins Schleudern geriet ein 23-jähriger Einheimischer Freitagabend gegen 21.40 Uhr auf der Defereggental-Landesstraße (L25) im Gemeindegebiet von Hopfgarten. Der junge Lenker fuhr über den rechten Fahrbahnrand hinaus, beschädigte dort mehrere Straßenleiteinrichtungen, wurde wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam schließlich links neben der Fahrbahn in einem Graben zum Stillstand. Der 23-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)