Tödliche Lawine nahe Reutte: 43-Jähriger weiterhin vermisst

Schwangau – Nach dem tödlichen Lawinenabgang am Samstag in den Ammergauer Alpen in unmittelbarer Grenznähe zu Tirol galt am Sonntag ein 43-jähriger Deutscher weiter als vermisst. Ob die Suche nach ihm im Tagesverlauf fortgesetzt werden konnte, war aufgrund der Lawinengefahr im Suchgebiet unsicher. Die Suchaktion nach ihm hatte bereits am Samstagabend aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden müssen.

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Am Sonntagvormittag führte die deutsche Polizei Flüge über das Lawinengebiet durch, um die Lage zu erkunden und das Risiko eines neuerlichen Lawinenabgangs abschätzen zu können. Eine Entscheidung über die Wiederaufnahme der Suche nach dem 43-Jährigen sollte am späten Vormittag fallen, hieß es auf APA-Anfrage.

Mehrere Bergrettungen und Hubschrauber sind im Einsatz. - zeitungsfoto.at

Der Polizei zufolge war am Samstag eine sechsköpfige Skitourengruppe an der Schäferblasse (1764 Meter hoch) im Gemeindegebiet von Schwangau (Landkreis Ostallgäu) unterwegs, als sich um 14.20 Uhr unterhalb des Gipfels eine Lawine löste, die sich in drei Arme aufteilte. Einer davon erfasste und verschüttete die sechs Tourengeher, fünf wurden noch am Samstag von den Einsatzkräften geborgen. Für einen 42-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, ein 37-Jähriger zog sich schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Der 43-Jährige gilt noch als vermisst. Die drei Wintersportler stammen aus Bayern. Ihre anderen drei Begleiter blieben unverletzt, sie wurden unmittelbar nach ihrer Bergung aus dem Gefahrengebiet geflogen.

Auch Suchhunde waren im Einsatz. - zeitungsfoto.at

Die Suchaktion am Samstag ging von österreichischer Seite aus, weil man zunächst irrtümlich angenommen hatte, dass die Lawinen auf Tiroler Gebiet abgegangen waren. Dabei gestaltete sich der Einsatz als außerordentlich schwierig, da die Unglücksstelle von Tirol aus aufgrund von Lawinengefahr nicht auf dem Straßenweg erreichbar war. Rund 70 Einsatzkräfte der Bergrettung sowie Mitglieder der Lawinenhundestaffel und der Alpinpolizei wurden von sechs Helikoptern zu den Lawinenkegeln geflogen.

Auch im Kühtai Lawinentoter

Eine weitere Lawine ging am Samstag gegen 15.30 Uhr im Kühtai ab. Zwei Tschechen, 27 und 28 Jahre alt, waren mit Eiskletterausrüstung ausgestattet über die Nordwand zum 12er Kogel auf- und über den Fußweg auf der Ostseite Richtung Speichersee im Finstertal abgestiegen. Als sie in steilem Gelände dem See entlang in Richtung Staumauer gingen, wurde aus bisher unbekannter Ursache die Lawine ausgelöst. Der 27-jährige wurde erfasst und ca. 50 Meter mitgeschliffen. Sein Begleiter setzte sofort die Rettungskette in Gang. Beide hatten allerdings keine Lawinenausrüstung mitgeführt, weshalb erst nach Eintreffen der Hubschrauberbesatzung mit der Suche begonnen werden konnte. Beim Verschütteten, den ein Suchhund schließlich fand, konnte der Notarzt nur noch den Tod feststellen.

Die Lawinenabgänge ereignete sich just am 20. Jahrestag des Lawinenunglücks von Galtür. Eine Jahrhundertlawine riss damals 31 Menschen in den Tod und richtete in dem Ort im Tiroler Paznauntal eine regelrechte Verwüstung an. Nur einen Tag später, am 24. Februar 1999, kamen im benachbarten Valzur weitere sieben Menschen durch eine Lawine ums Leben. (TT.com/APA)