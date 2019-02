Zwei Tote nach Lawinen nahe Reutte und im Kühtai

Schwangau – Bei einem Lawinenabgang, der sich nach letzten Informationen nicht in Tirol, sondern auf deutschem Staatsgebiet in unmittelbarer Grenznähe zugetragen hat, kam mindestens eine Person ums Leben. Mindestens sechs Personen waren verschüttet worden. Wie die nunmehr zuständige deutsche Polizei mitteilte, könnte möglicherweise noch eine Person unter einem der Lawinenkegel liegen. Die Suche wurde wegen der Dunkelheit und großer Lawinengefahr mittlerweile abgebrochen. Sie soll am Sonntag fortgesetzt werden.

Mehrere Bergrettungen und Hubschrauber sind im Einsatz. - zeitungsfoto.at

Der Einsatzort befindet sich in etwa 100 Meter Entfernung zum Hotel Ammerwald auf deutschem Staatsgebiet. Das Hotel selbst sei vom Lawinenabgang aber nicht betroffen. Nach Angaben der deutschen Polizei gingen die Lawinen im Ortsgebiet von Schwangau (Landkreis Ostallgäu) am Schäferblasse (1764 Meter hoch) in rund 1200 Meter Seehöhe nieder. Im Einsatz standen sechs Helikopter, rund 70 Einsatzkräfte der Bergrettung, die Lawinenhundestaffel Oberland sowie die Alpinpolizei.

Auch Suchhunde waren im Einsatz. - zeitungsfoto.at

Von den fünf am Samstag gefundenen Wintersportlern waren drei unverletzt. Einer hatte nach Angaben der Landeswarnzentrale einen Oberschenkelhalsbruch erlitten. Eine weitere Person war so schwer verletzt, dass sie reanimiert wurde, aber schließlich verstarb, wie es vonseiten der Polizeipressestelle gegenüber TT.com hieß.

Weitere Signale von Verschüttetensuchgeräten

Gegen 14.20 Uhr waren gleich drei Lawinen nebeneinander abgegangen. Aufgrund der gewaltigen Schneemasse ist immer noch nicht klar, ob es noch weitere Verschüttete gibt. Zunächst waren weitere Signale von Lawinenverschüttetensuchgeräten empfangen worden. Im Bereich der mittleren Lawine waren außerdem Teile von Skiausrüstung gefunden worden, so die Polizei.

Die 70 Einsatzkräfte vor Ort mussten gleich mehrere Lawinenkegel absuchen. Die Einsatzkräfte hatten per Helikopter zu den Lawinenkegeln geflogen werden müssen, weil die Zufahrtsstraße dahin aufgrund von Lawinengefahr nicht benützbar war. Im Bezirk Reutte herrschte am Samstag grundsätzlich mäßige Lawinengefahr der Stufe zwei auf der fünfstufigen Gefahrenskala. Auf dem Landweg war die Unglücksstelle nur von deutscher Seite aus erreichbar.

Auch im Kühtai Lawinentoter

Eine weitere Lawine ging gegen 16 Uhr im Kühtai ab. Eine verschüttete Person wurde geborgen, der Notarzt konnte aber nur noch den Tod feststellen, so die Polizei. Laut eines Medienberichts hatte sich das Schneebrett beim Finstertalspeicher gelöst.

Die Lawinenabgänge ereignete sich just am 20. Jahrestag des Lawinenunglücks von Galtür. Eine Jahrhundertlawine riss damals 31 Menschen in den Tod und richtete in dem Ort im Tiroler Paznauntal eine regelrechte Verwüstung an. Nur einen Tag später, am 24. Februar 1999, kamen im benachbarten Valzur weitere sieben Menschen durch eine Lawine ums Leben. (TT.com/APA)