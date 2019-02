Fahrradfahrer stieß in Pettnau frontal auf Auto: schwer verletzt

Pettnau – Über die Motorhaube eines Pkws geschleudert wurde bei einem Zusammenstoß in Pettnau am Samstagvormittag ein Radfahrer, der das Auto übersehen haben dürfte.

Gegen 11.30 Uhr war eine 33-Jährige mit ihrem Auto auf der B171 in Fahrtrichtung Telfs unterwegs. Sie wollte laut Polizei zwei Radfahrer überholen, als einer auf der Fahrbahn plötzlich umdrehte. Die Lenkerin konnte nicht mehr ausweichen und der Radfahrer wurde vom Pkw frontal erfasst. Er wurde in den Straßengraben geschleudert und blieb verletzt liegen. Nach der Erstversorgung wurde der Mann in die Klinik Innsbruck gebracht. (TT.com)