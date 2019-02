Autos auf Kreuzung in Matrei zusammengestoßen: drei Verletzte

Matrei i. O. – Drei Verletzte forderte am Montagvormittag ein Verkehrsunfall in Matrei in Osttirol. Die Autos einer 24-jährigen und einer 56-jährigen Osttirolerin stießen auf einer Kreuzung der Virgental-Landesstraße mit der Felbertauern-Bundesstraße zusammen. Dabei wurden beide Lenkerinnen sowie eine Beifahrerin (56) unbestimmten Grades verletzt. Nach medizinischer Erstversorgung am Unfallort wurden die drei Frauen ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Felbertauern-Bundesstraße war für einen Zeitraum von 45 Minuten nur einspurig passierbar. (TT.com)