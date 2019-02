Radfahrer bei Sturz in Innsbruck schwer verletzt

Innsbruck – Ein 65-jähriger Mann ist am Dienstag bei einem Sturz mit dem Fahrrad in Innsbruck schwer verletzt worden. Der Einheimische fuhr gegen 13.30 Uhr auf dem Rad- und Gehweg der Hallerstraße in Richtung Osten, als ihn ein 30-jähriger Radfahrer überholen wollte. Dabei streifte der 65-Jährige, ohne dass es zu einer Berührung mit dem 30-Jährigen kam, mit der linken Schulter einen Strauch und kam zu Sturz. Er erlitt schwere Verletzungen am Arm und an der Schulter.

Der 30-Jährige verständigte umgehend die Rettung, die den Verletzten in die Klinik brachte. (TT.com)