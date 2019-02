Balkon von Wohnung in Seefeld stand in Flammen

Seefeld – Am Balkon im dritten Stock eines Wohnhauses in Seefeld ist am Mittwochvormittag ein Feuer ausgebrochen. Das Haus wurde umgehend evakuiert, in der betroffenen Wohnung befanden sich jedoch keine Personen. Die Feuerwehr Seefeld konnte die Flammen in knapp zwei Stunden löschen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Wohnung blieb unbeschädigt. (TT.com)