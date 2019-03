24-Jähriger stürzte in Leutasch vom Balkon

Leutasch – In der Nacht auf Freitag kam es in einer Unterkunft in Leutasch zu einem Unfall. Ein 24-jähriger Norweger verlor gegen 00.40 Uhr am Balkon das Gleichgewicht und stürzte in weiterer Folge über die Brüstung. Der Mann stürzte aus 3,5 Metern zu Boden und wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Der 24-Jährige wurde mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. (TT.com)