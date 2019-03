Sechs Menschen bei Brand eines Faschingswagens verletzt

Oberhausen – Beim Brand eines Faschingswagens in Oberhausen (Nordrhein-Westfalen) sind am Samstag sechs Menschen verletzt worden. Ein Mann auf dem Wagen erlitt schwere Brandverletzungen an den Händen, im Gesicht und an der Brust, wie die Polizei mitteilte. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Beim Versuch, das Feuer zu löschen, erlitten vier Menschen leichte Brandverletzungen, ein weiterer brach sich ein Bein.

Das Feuer war ausgebrochen, als sich die Wagen gerade für den Kinderkarnevalszug aufstellten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein Mann bei laufendem Motor einen Stromgenerator mit Benzin befüllen wollen. „Dabei kann es zu einer riesigen Stichflamme kommen“, sagte ein Polizeisprecher. Der Generator sollte die Musikboxen auf dem Wagen mit Strom versorgen. Die Ermittlungen zur Brandursache seien aber noch nicht abgeschlossen, hieß es.

Der Zug startete trotz des Brandes mit rund einer Stunde Verspätung. (dpa)