St. Veit i. D. – Schwere Kopf- und innere Verletzungen hat sich am Sonntag ein junger Skifahrer (16) im Skigebiet Brunnalm in St. Veit i. D. zugezogen. Der Deutsche war gegen 10.30 Uhr selbstverschuldet gestürzt und dann am Pistenrand gegen eine Liftstütze geprallt. Diese war mit einer Matte abgesichert.

Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung flog ein Notarzthubschrauber den Schwerverletzten in die Klinik nach Innsbruck. (TT.com)