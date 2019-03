Longboardfahrer auf Schutzweg in Innsbruck von Auto erfasst: Fahrerflucht

Innsbruck – Nach einem Unfall mit Fahrerflucht in Innsbruck sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 31-Jähriger war am Sonntag um die Mittagszeit mit seinem Longboard unterwegs gewesen. Als er an der Kreuzung Freiburgerbrücke/Innrain einen Schutzweg überqueren wollte, erfasste ihn ein Auto.

Der Innsbrucker stürzte und verletzte sich, doch der Autolenker setzte seine Fahrt nach kurzem Anhalten einfach fort. Es soll sich um einen schwarzen Pkw mit Kitzbüheler Kennzeichen handeln. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 059133/7591 entgegen.

Der 31-Jährige zog sich bei dem Sturz eine Prellung am Oberschenkel zu und klagte über Beschwerden im Bereich der Halswirbelsäule. (TT.com)