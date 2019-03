Bus-Fahrgast bei Ausweichmanöver verletzt, Pkw-Lenker fuhr weiter

Innsbruck – Ein 50-jähriger Linienbusfahrer aus Ungarn hielt am Sonntag gegen 22.30 Uhr an der Kreuzung Geystraße - Amraser See Straße in Innsbruck vor einer roten Ampel. Als diese wieder auf Grün schaltete, fuhr der Busfahrer über die Geystraße weiter.

Zur gleichen Zeit fuhr ein derzeit noch unbekannter Pkw-Fahrer auf der Amraser See Straße stadteinwärts. Um eine Kollision mit dem Auto zu verhindern, leitete der Busfahrer eine Vollbremsung ein und versuchte dem Fahrzeug auszuweichen. Er prallte dabei aber gegen eine Verkehrsinsel. Ein im Bus sitzender 74-jähriger Fahrgast aus Italien stürzte bei diesem Manöver vom Sitz und prallte mit dem Kopf gegen einen Metallbügel, wobei er sich eine stark blutende Platzwunde an der Stirn zuzog und sich unbestimmten Grades verletzte.

Der unbekannte Autolenker setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Polizei bittet allfällige Zeugen dieses Vorfalls, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck unter Tel. 059133-7591 zu melden. (TT.com)