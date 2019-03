Lkw kam in Söll von Straße ab: Lenker leicht verletzt

Ein Lkw ist am Montag in den frühen Morgenstunden auf der Eibergstraße (B173) in Söll von der Fahrbahn abgekommen. Der Sattelschlepper blieb an der Böschung hängen. Der Lenker wurde nach Angaben der Polizeiinspektion Söll leicht verletzt. Die Unfallursache war vorerst unklar. (TT.com)