Dachstuhl von Bauernhaus in Unterperfuss brannte: Neunjähriger schlug Alarm

Unterperfuss – Um kurz vor 16 Uhr heulten am Montag in Unterperfuss die Sirenen: Am Dachboden eines Bauernhauses war ein Feuer ausgebrochen. Vermutlich war ein Funke des Hackschnitzel-Ofens auf trockenes Hackschnitzel im Raum geraten, so die Polizei Kematen, die vor Ort war. Die genaue Brandursache werde ein Brandermittler aber erst feststellen.

Der neunjährige Sohn des Hausbesitzers habe den Rauch am Dach bemerkt und seinen Vater verständigt. Der 42-Jährige versuchte daraufhin noch selbst, bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit einem Schlauch den Brand zu löschen, zog sich dabei aber leichte Verletzungen an den Fingern zu.

Das Feuer konnte schließlich von den alarmierten Feuerwehren innerhalb kurzer Zeit gelöscht werden. Personen waren zum Brandzeitpunkt keine am Dachboden gewesen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Unterperfuss mit einem Fahrzeug und fünf Mann, die Feuerwehr Zirl mit drei Fahrzeugen und elf Mann sowie die Feuerwehr Kematen mit drei Fahrzeugen und 22 Mann. (TT.com)