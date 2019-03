Dachstuhlbrand von Bauernhaus in Unterperfuss

Unterperfuss – Gegen 16 Uhr heulten am Montag in Unterperfuss die Sirenen: Aus bisher ungeklärter Ursache war am Dachboden eines Bauernhauses Feuer ausgebrochen. Im Einsatz sind die Feuerwehr Unterperfuss, die Feuerwehr Zirl und die Feuerwehr Kematen. Mehr Infos in Kürze ... (TT.com)