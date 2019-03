Mit Finger in Kreissäge: 70-Jähriger in Matrei schwer verletzt

Matrei in Osttirol – Am Dienstag gegen 15.30 Uhr war ein 70-jähriger Einheimischer in seiner privaten Werkstatt in Matrei mit Holzarbeiten beschäftigt. Er schnitt dabei mit einer kombinierten Hobelmaschine Lärchenkantholz durch.

Aus unbekannter Ursache geriet der 70-Jährige mit der linken Hand in das Sägeblatt, wobei drei Finger schwer verletzt wurden. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der Mann mit den Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Klagenfurt geflogen und stationär aufgenommen. (TT.com)